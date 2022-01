BBQ “끊임없는 혁신…2022년을 원년으로”

[아시아경제 문혜원 기자]윤홍근 제너시스BBQ 회장은 “올해를 끊임없는 혁신을 통한 폭발적 성장을 이루어 내는 위대한 BBQ의 원년으로 삼을 것”이라고 새해 포부를 밝혔다.

윤 회장은 지난 1일 경기도 이천에 위치한 제너시스 치킨대학에서 2022년 신년식을 갖고 “블록체인, NFT, 메타버스 등 몇 년 전 까지만 해도 없던 신사업들이 1년 동안 기하 급수적으로 성장하는 시장 속에서 새로운 비즈니스 기회를 창출해야 한다”며 이같이 말했다.

윤 회장은 올해 그간 다져온 디지털 트랜스포메이션을 기반으로 자사앱(BBQ앱) 대규모 리뉴얼, 딹 멤버십 사용자 확보, 기프티콘(E-쿠폰) 거래 극대화, 자사몰 사이트 구축 등 소비자와 소통할 다양한 창구를 개발할 수 있도록 전사적으로 지원하겠다고 했다.

MZ세대와 글로벌 시장 공략을 위해 세계적 인기 게임 리그의 적극 후원할 것이라며 MZ세대 고객 확보를 위한 마케팅 전략을 수립하겠다고도 했다. 이를 위해 BBQ 구성원 모두가 기하급수 성과를 내는 조직으로 변신해야 한다고 전제했다.

BBQ는 본사 차원의 ‘패밀리 경영 지원 교육 TFT’를 설립해 패밀리의 일평균 매출 증진을 위해 올해 3월까지 집중 지원할 예정이다.

또 본사가 전액 지원하는 기프티콘 프로모션과 패밀리의 수수료 부담을 줄이는 자사앱 프로모션, 업계의 잇따른 치킨 가격 상승 속에서 가격을 인상하지 않고 '패밀리가 살아야 본사가 산다'는 윤홍근 회장의 경영철학을 이어 갈 방침이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr