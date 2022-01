中 탄압에…홍콩 反中매체 무더기 폐간

연초부터 시티즌뉴스 폐간 발표

[아시아경제 조유진 기자] 홍콩 온라인 매체 시티즌뉴스가 2일 폐간을 발표했다. 빈과일보와 입장신문에 이어 연초부터 또 하나의 반중·민주화 언론이 당국의 탄압에 직면해 문을 닫은 것이다. 중국이 홍콩에 대한 통제를 강화하는 '국가보안법'을 도입한 이후 언론 탄압이 증가하고 홍콩의 언론 자유가 추락하고 있다는 평가다.

미국 CNN 등에 따르면 시티즌뉴스는 이날 밤 공식 페이스북을 통해 오는 4일부터 운영을 중단한다고 발표했다. 그러면서 "관련된 모든 이의 안전을 보호하기 위해 내린 결정"이라고 밝혔다.

시티즌뉴스는 2017년 1월 다수의 홍콩 언론계 베테랑 기자들이 모여 창간한 온라인 매체로, 대중들의 후원을 받아 운영돼 왔다. 시티즌뉴스는 폐간 소식을 전하면서 "우리는 초심을 잊은 적이 없지만 안타깝게도 지난 2년간 홍콩 사회의 변화와 언론 환경의 악화로 이 작은 배는 강한 바람과 파도 아래 심각한 상황에 부닥쳐있다"고 토로했다.

그러면서 "극도로 열악한 자원에도 매일 작은 발걸음을 내디디려 노력하며 천천히 길을 만들었다"고 회고했다.

시티즌뉴스의 폐간 발표는 입장신문이 폐간한 지 나흘 만에 이뤄졌다. 입장신문은 창간 7주년을 하루 앞둔 지난달 29일 전현직 편집국장 등 고위 임직원이 경찰에 체포되고 회사에 대한 대대적인 압수수색과 자산 압류에 직면하자 폐간을 발표했다. 빈과일보도 지난해 6월24일 경찰의 압수수색과 체포, 자산동결로 직원들의 월급 마저 지급하기 어려워지면서 문을 닫았다.

이로써 빈과일보를 시작으로 6개월 사이 홍콩 반중·민주 성향의 언론매체 3곳이 폐간하게 됐다. 26년 역사의 빈과일보에 이어 입장신문, 시티즌뉴스까지 폐간되면서 홍콩보안법 도입 이후 가뜩이나 위축된 홍콩 민주 진영과 시민사회의 발언권이 잠식되고 있다는 우려가 나온다.

블룸버그 통신은 홍콩 민주 매체들이 당국 탄압으로 잇따라 폐간한 것을 올해 언론탄압의 역사에서 가장 극적인 사건으로 꼽았다.

비정부 기구 국경없는기자회의 최근 설문조사에서 전세계 180개국 중 135개국 이상에서 언론의 자유가 부분적 또는 완전히 붕괴됐다는 결과 나왔다. 감옥에 수감돼 있는 언론인은 488명에 달했는데, 이는 1995년 수치 집계를 시작한 이후 최고 기록이다.

한편, 홍콩 정부는 반중 민주화 언론인 입장신문(스탠드 뉴스)이 당국의 탄압에 직면해 폐쇄된 것에 대한 국제사회의 비난에 "근거없는 주장"이라고 일축했다. 테레사 쳉 법무장관은 "홍콩에서는 항상 언론의 자유가 존중돼 왔다"며 "미국 등 서방국들이 체포된 이들의 즉각적인 석방을 요구하는 것에 당혹감을 감출 수 없다"고 말했다.

