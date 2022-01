"내 딸을 일본인으로 둔갑시켰다" 발끈한 中 '지하철 꼬마' 엄마, 승소

[아시아경제 황수미 기자] 한 중국인 엄마가 자신의 딸 사진이 일본인이라고 소개되자 불쾌감을 느껴 소송을 내 승소했다.

2일 펑파이 신문에 따르면 최근 항저우 인터넷 법원은 '지하철 꼬마'로 유명해진 여자아이의 엄마가 두씨를 상대로 낸 초상권 침해 소송에서 1만5000위안(281만원)을 배상하라고 판결했다.

이번 소송은 지난 7월 두씨가 자신의 블로그에 이 여자아이를 '일본 꼬마 숙녀'로 소개한 게 발단이 됐다.

두씨는 이 여자아이의 사진을 올리며 "용감하게 혼자 가방을 들고 지하철을 탄 일본의 꼬마 숙녀는 빈자리가 있는 데도 앉지 않고 서서 간다"며 "대중교통을 이용할 때 서서 가는 것은 일본인들의 불문율이자 전통"이라고 했다.

또 "일본의 가정과 학교에서는 노약자들이 앉을 수 있도록 자리를 양보하라고 가르친다"고 부연했다.

이를 본 중국 누리꾼들은 사진 속 주인공이 세 살 된 중국 아이라며 반발했다. 그러면서 그의 엄마가 자신의 블로그에 올린 사진을 일본인으로 둔갑시켜 일본 미화에 사용했다며 두씨의 사과를 요구했다.

그러나 두씨는 사과는커녕 블로그에 올린 사진도 내리지 않았고, 이에 아이 엄마는 소송을 제기했다.

법원 판결 후 아이 엄마는 중국판 트위터 웨이보에 글을 올려 "정의는 승리한다"며 "애국심을 지키기 위해 시작한 소송이라 배상액은 중요하지 않다"고 소감을 전했다.

