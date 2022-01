[아시아경제 임정수 기자] 경기도 화성 석포산업단지 인근 석포물류센터 개발을 위한 430억 원 규모의 자금 조달이 성사됐다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행사인 ㈜피벗플러스는 한국투자증권 주관으로 430억 원 규모의 자금을 조달했다. 대출 만기는 6개월로, 만기 일시 상환 조건이다.

피벗플러스는 경기도 화성시 장안면 석포리 147-12번지 일원 부지에 물류센터 개발 사업을 추진하고 있는 시행사다. 부지 안수 후 지하 2층, 지상 3층 규모의 물류센터를 건설해 분양할 예정이다.

이번에 조달한 자금은 기존 차입금 상환 등에 사용한다.

