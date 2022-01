쿠팡, '헬스케어 전문관' 운영…"원하는 제품 비교하며 쇼핑"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡은 건강 관련 상품들을 비교하며 선호하는 제품을 구매할 수 있는 '헬스케어 전문관'을 운영한다고 2일 밝혔다.

헬스케어 전문관은 쿠팡 홈페이지 카테고리에서 테마관을 통해 만나볼 수 있다.

외출 필수품 마스크 테마에선 코로나19로 인해 필수템이 되어버린 마스크를 KF 차단지수, 크기, 색상, 수량 등에 따라 검색이 가능하다. 특히 유아용 마스크부터 필터교체용 마스크까지 다양하게 준비돼 있어 소비자의 필요에 따라 구매할 수 있어 편리하다.

건강 측정 용품 테마는 가정과 사무실, 식당 등 어디서든 필요한 체온계가 종류별로 마련됐다. 혈압측정기와 혈당측정지, 채혈기 같은 건강 관리를 위한 기기도 한눈에 비교할 수 있다.

추천 특가 상품에선 헬스케어 상품을 할인된 가격으로 판매한다. 쿠팡 와우 멤버십 회원이라면 와우할인가를 통해 혜택을 제공받는다.

쿠팡 관계자는 "헬스케어 제품을 비교하며 자신에 맞는 상품을 구매하려는 고객이 늘어 준비한 테마관"이라면서 "앞으로도 고객들의 쇼핑 트렌드와 필요로 하는 제품에 맞게 다양한 테마관을 선보이겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr