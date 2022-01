“이 하천이 어찌 됐길래?” … 경북 영주 죽계천, 생태하천 복원 ‘최고’

환경부 우수사례 심사, 전국 26곳 중 ‘최우수’ 뽑혀

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 생태하천으로 복원된 전국 하천 가운데 가장 성공한 사례로 경북 영주시 죽계천이 뽑혔다.

경북도는 환경부에서 실시한 지난해 ‘전국 생태하천복원사업’ 우수사례 선정 최종평가에서 죽계천이 ‘최우수’로 선정됐다고 2일 밝혔다.

평가는 수질 개선과 수생태계 복원을 목적으로 2018년 마무리한 전국 생태하천 26곳을 대상으로 했다. 지방환경청의 1차 서면심사를 거쳐 죽계천을 포함한 전국 11개 사업에 대해 2차 종합심사가 진행됐다.

영주 죽계천이 수질과 수생태계 복원, 생태하천 모니터링 사후관리 부문에서 높은 평가를 받아 시상금 300만원과 함께‘최우수’를 거머쥐었다.

죽계천 생태하천복원사업은 장수교∼서천 합류 3㎞ 구간에 대해 국비 40억원과 지방비 27억원 등 사업비 67억원을 투입해 2018년 12월 준공됐다.

호안정비와 버들수변 쉼터조성, 생태습지원 조성, 어도설치, 생물서식처 조성 등으로 원래 하천의 생물다양성과 건강성을 회복하고 쾌적한 수변공간을 마련했다는 평이다.

사업시행 전인 2013년도 조사 때보다 포유류와 조류, 양서파충류 등 모든 항목에서 생물종 다양성이 증가한 것으로 조사됐다.

또 멸종위기야생동물 1급이자 천연기념물 제330호인 법정보호종 수달의 서식 흔적이 지속해서 발견되는 등 생태환경이 크게 개선됐다.

경북도는 지속적인 모니터링 등 사후관리로 문제점을 개선하고 생태하천 기능을 유지해 시민에게 친수공간과 생태학습의 장을 제공할 방침이다.

최영숙 경북도 환경산림자원국장은 “죽계천의 우수사례를 추진 중인 사업에 접목할 수 있도록 하겠다”며, “올해도 10개 하천에 412억원을 투자해 좋은 하천을 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr