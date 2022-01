부산시민이 생활편의시설 직접 결정, 상반기 정책공모 들어가

부산시, ‘15분 생활권’ 조성 위해 기초단체 대상 발굴



3대 분야·2개 유형·16개 사업, 3년간 1240억원 투입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 ‘15분 생활권 도시 조성을 위한 정책공모’를 상반기 중 실시한다.

6월까지 열리는 공모는 자치구·군을 대상으로 진행되며, 15분 생활권과 디지털 스마트, 그린 인프라 등 3개 분야에서 근린·복합생활권 2개 유형에 16개 사업을 발굴한다.

총사업비는 1240억원으로 시비 930억, 구·군비 310억원이 투입된다.

공모 분야별 주요사업은 ▲15분 생활권 분야에 문화·체육·복지·건강지원시설과 공영주차장, 보행환경 개선 등 생활편의시설을 확충하는 사업이다.

또 ▲디지털 스마트 분야에 ICT 기반 생활안전서비스 체계 구축, 스마트 모빌리티 플랫폼 조성 등 일상의 비효율 해소를 위한 디지털 기술 활용 사업, ▲그린 인프라 분야에 녹지공간 조성과 환경기초시설의 다기능화, 물순환 체계 구축 등 생활밀착형 탄소중립 견인 사업 등이다.

부산시는 4월까지 구·군에서 시민의견을 반영해 응모한 사업들을 접수한다. 5~6월 현장시찰과 민간전문가 중심의 심의위원회 심사 등을 거쳐 최대 30억원의 시비가 지원되는 근린생활권유형 11개 사업과 최대 120억원의 시비가 지원되는 복합생활권유형 5개 사업을 선정할 계획이다.

선정된 사업들은 올해 하반기부터 구·군을 통해 추진되며, 2~3년 내 완료될 예정이다.

시민이 직접 정책공모에 참여할 수 있도록 사업 발굴 단계부터 주민협의체 운영, 현장설명회 등을 통해, 생활권 내 주민 수요를 충분히 살피고 15분 생활권 도시 조성에 부합하는 창의적인 의견을 수렴할 예정이다.

차후 주민협의체를 모니터링단으로 전환해 사업 진행 과정뿐만 아니라 실제 시설 운영 시 발생할 수 있는 문제점을 개선하고 정책공모의 실효성을 확보할 계획이다.

박형준 부산시장은 “부산의 문화와 사회복지 등 생활편의시설 수가 전국 최하위 수준에 머물고, 기초단체별로 격차가 심하고 노후화돼 개선이 시급한 것으로 안다”며, “15분 도시 정책으로 누구나 교육, 의료, 공원, 문화시설 등을 15분 생활권에서 이용할 수 있도록 사업 추진에 박차를 가하고 있다”고 말했다.

또 정책공모에 대해 “시의회 예산심의 과정에서 공모 사업비가 일부 삭감되는 등 사업 추진에 어려움이 있었으나, 지적사항을 보완해 당초 계획대로 차질없이 추진할 것”이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr