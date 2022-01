부산화폐 ‘동백전’ 새해도 1조6000억원 발행키로 … 줄어든 국비, 시비 투입 메꿔

월 한도 1300억원·개인충전 한도 50만원 조정, 월 캐시백 최대 5만원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 새해에도 지역화폐 ‘동백전’을 지난해와 같은 1조6000억원 규모로 발행한다.

국비가 대폭 축소됐지만 부산시는 시비까지 크게 투입해 동백전 규모를 맞추기로 했다.

1월부터 동백전 캐시백 요율은 현재와 같이 10%로 동일하게 적용될 전망이다. 월 개인 충전 한도는 50만원으로 조정되며, 캐시백은 월 최대 5만원까지 받을 수 있다.

부산시는 지난해 동백전 개인 충전 한도를 상반기 30만 원으로 운영해 왔으나, 침체한 소비심리를 회복하기 위해 한시적으로 60만원과 100만원으로 올려 운영해 왔다.

올해 정부 지원율이 8%에서 4%로 감소해 국비 지원이 대폭 축소되면서 개인 충전 한도를 2021년 상반기와 같이 30만원으로 조정하는 안을 검토했으나 지역화폐 동백전이 지역경제에 미치는 영향을 고려해 50만원으로 확대 조정했다. 시는 충전 한도 조정없이 연말까지 안정적으로 유지할 방침이다.

2019년 12월 30일 지역자본의 역외 유출을 막고 전통시장과 골목상권 매출 증대를 위해 출시한 부산지역화폐 동백전은 역할을 톡톡히 하고 있다.

현재 누적 발행액은 2조8000억원을 돌파했고, 부산의 대표적인 공공플랫폼으로 자리잡고 있다는 평가이다.

또 단순 결제 플랫폼에서 벗어나 확장성 있는 플랫폼으로 발전하기 위해 지난해 4월 전용 온라인 쇼핑몰 동백몰과 6월 동백전 기부서비스를 도입했고, 12월부터는 관광상품권, 택시호출서비스 동백택시, 골목상권 활성화를 위한 골목특화카드 등을 도입해 운영하고 있다.

부산 공공배달앱인 ‘동백통’이 내년 1월 중 정식서비스를 개시하면 동백전을 통한 경제유발 효과가 배가 될 것으로 기대된다.

박형준 부산시장은 “시의 어려운 재정 여건에도 1조6000억원 규모를 발행하는 만큼, 어려움을 겪는 소상공인에 힘이 되었으면 한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr