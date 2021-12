고양시 마두역 상가 건물 붕괴위험…수백명 대피·인명피해 없어(종합)

[아시아경제 이선애 기자] 31일 오전 경기 고양시 일산동구 마두역 인근 상가건물에서 지하 3층 주차장의 기둥이 파열되며 건물 인근 도로가 내려앉아 수백명이 긴급대피했다. 인명피해는 없는 상황이지만 건물 붕괴 위험성을 배제할 수 없어 유관 기관이 현장 상황을 점검 중이다.

고양시 등에 따르면 이날 오전 11시34분께 이 건물에서 굉음이 났다는 내용의 신고가 접수됐다. 신고 접수 즉시 관리사무소 측에서 안내 방송을 해 상가 입주민과 이용객, 인근건물의 시민 등 300여명(소방서 추산)이 긴급대피했다.

경찰과 소방 당국은 건물 내부를 수색해 혹시 미처 대피하지 못한 시민 있는지 여부를 파악하고, 폴리스 라인을 만들어 현장 주변을 통제했다.

고양시는 한전, 지역난방공사 등 유관기관과 함께 가스관을 차단하고 도로 지하에 있는 각종 배관 등 시설물을 점검했다. 또 외부 전문가와 함께 현장에 들어가 사고 원인 파악과 건물 안전진단에 나섰다.'

이번 사고로 인명 피해는 없었지만 시민들은 불안감을 감추지 못했다.

한 시민은 일산 지역 온라인 커뮤니티에 올린 글에서 "(이 건물) 지하에 차를 대고 위로 올라가는데 아내에게 전화가 와 급하게 차를 다시 뺐다"며 "안내 방송이 있었다고는 하나 들리지도 않았고 건물 앞 소방차, 경찰차를 보고서 아찔했다"고 전했다.

또 다른 일산 시민은 "갑자기 쿵 하는 소리와 함께 건물이 흔들려 깜짝 놀랐다"며 "황급히 대피하긴 했지만 올해 마지막 날 너무 가슴떨린 경험이었다"고 전했다.

고양시는 일단 이 사고가 건물 지하 3층 주차장 기둥의 구조물이 파열하면서 발생한 것으로 추정했다. 하지만 예전부터 지반침하 현상이 있었다는 진술이 나오는데다 관련 신고도 접수된 적이 있는 것으로 파악돼 정확한 사고 원인 규명에는 좀 더 시간이 걸릴 것으로 보인다.

사고가 난 건물은 마두역 인근 8번 출구와 인접한 상가로, 지하 3층, 지상 7층, 연면적 1만2730㎡ 규모다. 내부에는 음식점 9곳과 유흥업소 2곳, 미용실 5곳 등 총 18개의 점포가 입주해있는 것으로 전해졌다.

현재까지 이 사고로 인한 마두역 열차 운행 지장은 없는 것으로 파악됐다. 고양시는 이 건물에 대해 사용 중지 명령을 내렸다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr