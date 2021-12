[포토]검은 호랑이의 해

경기 용인시 에버랜드에서 호랑이들이 산책을 하고 있다. 검은 호랑이의 해인 임인년(壬寅年)이 하루 앞으로 다가왔다. 호랑이는 우리 민족의 기백을 상징하는 동물이다. 조상들은 용맹한 호랑이가 귀신이나 역병을 물리친다고 믿기도 했다. 새해에는 호랑이 기운을 받아 코로나19 사태가 종식되기를 기대해본다. /문호남 기자 munonam@

