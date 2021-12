◇ 과장급 전보

▲ 기획조정관실 정보화담당관 배민성

▲ 문화재정책국 정책총괄과장 황권순

▲ 문화재보존국 천연기념물과장 장철호

▲ 문화재활용국 근대문화재과장 곽창용

▲ 국립해양문화재연구소 기획운영과장 박관수

◇ 과장급 임용

▲ 문화재활용국 세계유산정책과장 정규연

▲ 국립무형유산원 기획운영과장 권오현

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr