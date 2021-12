[클릭 e종목] DL이앤씨, 수주 가뭄을 해갈하는 단비

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 31일 올해 주택 착공 현장의 본격적인 매출 증가와 플랜트 부문 수주 역량 강화가 기대된다며 DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,000 등락률 -0.83% 거래량 124,189 전일가 120,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[특징주]DL이앤씨, 수익성 기대감에 '강세'[클릭 e종목]DL이앤씨, 점점 갖춰가는 매력 포인트 close 의 목표주가를 21만원으로 유지했다.

DL이앤씨는 30일 1조5645억원 규모의 대형 플랜트 공사 프로젝트(DL이앤씨 1조 3068억원, 러시아 현지법인 2577억원)를 수주했다고 공시했다. 이 공사는 러시아 발트해 가스화학 단지(Gas Chemical Complex)에 폴리머 유닛을 구축하는 작업이다. 에탄 크래커에서 생산한 에틸렌으로 폴리에틸렌(PE), 알파 선형 올레핀(LAO, Linear Alpha Olefins) 2종을 생산하는 시설이다.

사업주는 러시아의 천연가스 생산기업 루즈가즈도비차(RusGazDobycha)에서 출자한 발틱 케미칼 콤플렉스(Baltic Chemical Complex)다. 메인 EPC는 중국의 국영 건설사인 CC7에서 수주했으며 원도급사인 CC7에서 E(상세설계), P(조달), C(시공) 중 C만 수행하고, E와 P를 분리해 DL이앤씨와 하도급 계약한 구조로 돼 있다.

이번 공사를 포함해 DL이앤씨는 올해 플랜트 부문에서 총 2조3000억원 규모의 공사를 수주했다. 이는 2016년 이후 가장 큰 규모이자 연간 수주 목표인 1조5000억원을 56% 초과 달성한 수준이다.

강경태 한국투자증권 연구원은 "플랜트 부문 매출은 회복세로 전환할 전망"이라며 "팬데믹 이후 나타난 수주 가뭄으로 올 3분기까지 DL이앤씨의 플랜트 매출은 4개 분기 연속 전년 동기 대비 감소했지만 이번 수주로 2조원대 초반까지 수주 잔고가 늘어 올 매출은 지난해 대비 48% 증가할 것으로 추정된다"고 밝혔다.

