[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 봉화교육지원청이 지난 30일 경북교육청에서 운영한 청렴 생활 마일리지 제도에서 우수기관으로 뽑혔다.

청렴 생활 마일리지는 자율적으로 실천한 청렴활동에 마일리지를 부여하고 연간 누적 점수가 우수한 기관과 개인에게 이를 포상해 청렴문화가 확산되도록 이끄는 인센티브 제도이다.

봉화교육지원청은 2021년 한해 동안 직원과 교직원을 대상으로 수차례 청렴교육을 하고, 청렴도 향상 캠페인을 열었다. 매달 소통과 공감의 날을 운영하는 등 청렴문화 정착을 위해 다양한 노력을 펼쳤다.

박세락 교육장은 “주민과 학부모에게 신뢰받는 계기가 되기를 바라고, 새해에도 청렴 활동을 지속해 청렴문화가 자리잡도록 하겠다”고 말했다.

