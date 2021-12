<승진>

▲5급

▶청년체육과장 직무대리 정대경 ▶지원2동장 직무대리 차은희 ▶세무2과장 직무대리 박병선 ▶학동장 직무대리 이영아

<전보>

▲5급

▶글로벌축제추진단장 양동필 ▶일자리경제과장 김수희 ▶청소행정과장 배주석 ▶교통과장 장훈 ▶민원봉사과장 김인천

