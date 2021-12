무안군 삼향읍, 사랑의 떡국 떡 나눔 행사 가져

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 삼향읍 새마을부녀회(회장 권숙희)가 지난 29일 저소득 취약계층 어르신들을 위해 정성 가득 사랑의 떡국 떡 나눔 행사를 했다.

30일 새마을부녀회에 따르면 이번에는 삼향읍 사회단체와 삼향농협(조합장 나용석) 후원으로 더욱 더 많은 대상자에게 지원할 수 있었으며, 떡국 떡은 코로나19 장기화로 더욱 힘든 시기를 보내고 있을 저소득 가구에 고루 전달될 예정이다.

권숙희 새마을부녀회 회장은 “코로나19와 한파로 추운 겨울을 보내고 계실 많은 분이 따뜻한 떡국을 끓여 드시고 행복한 새해를 맞이하셨으면 좋겠다”며 “온정이 넘치는 따뜻한 지역사회를 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다

오선희 삼향읍장은 “장기화한 코로나19로 모두가 힘든 상황 속에도 어려운 이웃들을 위해 열심히 봉사하고 사랑을 전하는 삼향읍 새마을부녀회 회원분들께 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회 이웃들이 소외되지 않도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

