[아시아경제 지연진 기자] 30일 국내 증시는 강보합세로 출발해 혼조 흐름을 보이고 있다.

코스피 지수는 전일대비 6.46포인트(0.22%) 오른 2999.75로 거래를 시작 보합권에서 움직이고 있다. 오전 9시6분 기준 코스피는 전일대비 0.25% 상승한 3000.69를 기록 중이다. 외국인과 기관이 순매도 중인 가운데 개인이 257억원 상당을 순매수하고 있다.

코스닥 지수는 1.69포인트(0.16%) 오른 1029.74로 거래를 시작했지만, 개장 5분만에 하락 전환했다. 오전 9시6분 기준 지수는 전일대비 1.69포인트(0.16%) 하락한 1026.36에 거래되고 있다. 같은시간 코스닥에선 개인이 843억원 상당을 사들였고, 외국인과 기관은 각각 616억원과 189억원 어치를 순매도했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr