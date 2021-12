[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군이 5급 이상 16명에 대한 정기인사를 2022년 1월 1일 자로 단행했다. 16명 중 승진 4명과 전보 12명이다.

◇ 4급 승진

△안전환경국 박경례

◇ 5급 승진

△총무과 김혁관 △교통정책과 최자애 △범서읍 생활복지과 최명선

◇ 4급 전보

△행정문화국 심성보 △의회사무국 김갑식

◇ 5급 전보

△기획예산실 박득선 △문화체육과 진병석 △세무2과 김갑렬 △복지정책과 임명희 △인재교육과 홍경숙 △일자리정책과 박은경 △의회사무국 김미옥 △의회사무국 최병수 △서생면 이준호 △상북면 윤순옥

