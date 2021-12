안전가옥 앤솔로지 시리즈 여덟 번째 주제는 ‘호러’이다. 몰래 엿본 옆집 사람의 비밀을 통해 침범에 대한 두려움을 들여다보는 '습습 하', 인간을 습격하는 거대 쥐에 맞서 밀실에서 고군분투하는 가족을 그린 '우리 안에', 증강현실 게임·현실의 사회생활·고전 소설 간의 교차점에서 일어난 기이한 사건을 추적하는 '엔조이 시티전(傳)', 스산한 규칙에 따라 운영되는 편의점의 씩씩한 야간 알바생이 겪은 험난한 하룻밤을 그린 '편의점의 운영 원칙', 존재하지 말아야 할 학생에 대한 괴담이 존재하지 않았다면 좋았을 마음이 일으킨 비극으로 번지는 '김민수(학부재학생)' 등 다섯 편의 작품을 담았다.

호러 | 김혜영·권하원·배예람·경민선·이로아 지음 | 안전가옥 | 1만3000원

