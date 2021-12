[아시아경제 이창환 기자] 코로나19로 인해 올해 베트남 경제가 지난해보다 더 저조한 성장률을 기록한 것으로 나타났다.

29일 VN익스프레스 등 현지 언론에 따르면 올해 베트남 국내총생산(GDP) 성장률은 2.58%를 기록했다. 이는 코로나19 사태가 처음 발생한 지난해 2.91%보다도 낮은 수치다.

지난해 베트남 경제성장률은 30년 만에 최저치였는데 올해는 이보다 더 낮아졌다.

지난 10월부터 코로나19 관련 이동 제한을 풀기 시작하면서 4분기 성장률이 전년 동기와 비교해 5.22% 성장했지만, 3분기 델타 변이 영향으로 경제가 -6.02%를 기록한 것이 영향이 큰 것으로 알려졌다.

올해 코로나19 사태로 물류 분야는 5% 넘게 뒷걸음질 쳤고, 숙박업은 20.8%나 쪼그라들었다고 VN익스프레스는 전했다.

