포스코 포항제철소 1고로 작업자가 29일 종풍 전 마지막 출선 작업을 하고 있다. 종풍(終風)이란 수명이 다한 고로의 불을 끄는 것으로 포항 1고로는 1973년 6월 9일 처음 쇳물을 쏟아낸 후 48년 6개월 만인 이날 멈춰섰다.

지금껏 1고로가 생산해 낸 쇳물은 5520만t으로 초대형 유조선 1380척을 짓거나 중형 자동차 5520만대를 생산할 만한 양이다. 1993년 2차 개수를 마지막으로 30년 가까이 쉼없이 달려왔으나 설비수명이 한계에 도달해 이날 마지막 출선을 끝으로 여정을 마쳤다.

김학동 포스코 사장과 포항제철소 제선부 직원들이 종풍을 맞이하는 포항 1고로 앞에 서서 기념촬영을 하고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr