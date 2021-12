군도 오미크론 확진자 첫 발생

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군에도 코로나19 변이종인 오미크론 확진자가 처음 발견됐다.

29일 국방부에 따르면 경기도 성남에 있는 국방부 직할부대(국직부대) 소속 간부 1명과 오산에 있는 공군 모 부대 병사 2명 등 3명이 오미크론 감염자로 확인됐다.

군내 최초 사례인 국직부대 간부는 지난 22일 군 의료기관에서 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 이뤄진 변이 검사 결과 24일 오미크론 판정을 받았다.

공군 부대의 경우 26일 병사 3명이 민간 보건소에서 코로나19 확진 판정을 받았고, 이튿날 군 의료기관에서 부대원 153명을 대상으로 검사한 결과 4명이 추가돼 확진자가 7명으로 늘었다. 추가 확진자 4명 중 2명이 오미크론 감염자다. 나머지 2명도 오미크론 간이검사에서 '양성'으로 확인돼 정식 검사가 진행 중인 것으로 파악됐다.

최초 확진된 병사 3명은 민간보건소에서 검사를 받아 변이 검사는 진행되지 않았지만, 이미 유입이 확인된 만큼 이른바 '오미크론 집단감염' 가능성을 배제하기 어려워 보인다.

코로나19 확진자 전원을 대상으로 오미크론 간이검사를 실시 중인 군 의료기관과 달리 민간보건소에서 검사를 받은 경우에는 전수검사 대신 무작위 샘플링 방식으로 변이검사가 진행되는 것으로 알려졌다.

군 당국은 오미크론 감염자들이 외출 또는 초소 근무시 외부인 접촉으로 감염된 것으로 추정하는 것으로 전해졌다. 보건당국과 역학 조사를 진행 중이다. 확산 속도가 빠른 오미크론이 군부대로 유입된 사실이 확인되면서 단체생활을 하는 군 특성상 추가 확산 우려가 제기된다.

현재 진행 중인 전 장병 대상 '부스터샷'(추가접종)도 속도를 낼 것으로 보인다. 군은 이달 중순께부터 추가접종을 진행 중이며, 내달 14일까지 희망자 전원을 대상으로 접종을 마친다는 계획이다. 2차 접종 완료자를 기준으로 군내 접종률은 94%다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr