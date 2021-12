우크라이나 침공 대비?…美, 지중해에 전함 띄웠다

[아시아경제 조유진 기자] 로이드 오스틴 미국 국방장관이 해군 항공모함 기동타격대를 중동이 아닌 지중해에 머물도록 명령했다. 러시아가 우크라이나 국경에 수만명의 군력을 증강하면서 침공 우려가 나오는 가운데 미국이 대비에 나선 것으로 풀이된다.

28일(현지시간) AP통신 등에 따르면 미 국방부 관계자는 이날 항모 USS 해리 트루먼호와 이를 따르는 5척의 전함이 지중해에 대기하게 된 것은 유럽에 대한 국방부의 끈질긴 감시와 경계상태를 반영한다고 밝혔다.

군사 파견작전을 자세히 공개할 권한이 없다며 익명을 요구한 이 국방부 관리는 미 항공모함과 전함들의 지중해 파견은 유럽지역의 미 동맹국들과 파트너들을 안심시키기 위해 꼭 필요한 조처라고 설명했다.

미국과 서방 동맹국들은 러시아가 우크라이나 국경에 최대 10만명의 병력을 파견하는 것을 지켜보면서 러시아 정부가 우크라이나 침공을 준비하고 있다는 우려를 키웠다.

러시아는 2014년 우크라이나 동부의 친러 분리주의자 반군들에 대한 지원을 강화한 직후에 우크라이나의 크림반도를 무력으로 침공, 합병한 바 있다.

우크라이나 동부의 공업중심지 돈바스는 7년 동안 러시아 후원하는 반군과의 내전으로 1만4000명 이상이 목숨을 잃고 지역이 황폐화됐다.

러시아는 우크라이나 침공 계획을 부인하면서 우크라이나가 러시아의 지원을 받는 반군이 장악한 지역을 탈환하기 위해 무력 작전을 세우고 있다고 비난해왔다.

지중해에 대기 중인 5척의 미 항모 전단에는 샌 하신토호, 유도탄 장착 구축함 콜호, 베엔브리지호와 그레이블호, 제이슨 던햄호로 구성됐다. 여기에 노르웨이 해군 호위함 난센호도 이들을 따르고 있다.

USS 해리 트루먼 항공모함은 1일 미 버지니아주 노퍽 해군기지를 떠나 14일 지중해에 진입했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr