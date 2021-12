부산시, 맞춤형 빅데이터 분석으로 지역기업 성장 이끌어

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시가 국비 공모사업인 ‘중소기업 빅데이터 분석·활용 지원 사업’을 추진해 중소기업 맞춤형 빅데이터 분석으로 지역기업의 성장을 이끌었다.

‘중소기업 빅데이터 분석·활용 지원 사업’은 부산시가 부산정보산업진흥원과 함께 국비 공모사업에 선정돼 작년에 이어 2년 연속 추진한 사업이다.

빅데이터 활용에 어려움을 겪는 지역 중소기업을 대상으로 데이터 전문기업을 매칭해 맞춤형 빅데이터 분석과 컨설팅 등을 지원하는 내용이다.

2021년에는 빅데이터 활용을 희망하는 지역중소기업 30개 사를 선정해 각 기업의 비즈니스 이슈를 파악하고 빅데이터 분석을 통해 제품서비스 기획, 개발 및 생산, 마케팅 등 기업별 맞춤형 솔루션을 제공했다.

부산시 측은 “부산대학교 산학협력단이 전문기관으로 참여해 심화 분석을 지원하는 등 사업의 질을 높였다”고 말했다.

시는 데이터 활용 붐 조성을 위해 참여기업 대상 ‘데이터 활용 우수기업 선발대회’를 열어 최우수상에 성창사, 우수상에 케이드론협동조합, 뽀너스 등 3개사를 선정하고 부산시장상을 수여했다.

박형준 부산시장은 “디지털 대전환 시대를 맞아 데이터 활용으로 새로운 비즈니스가 창출되고 기업의 경쟁력이 강화되도록 시에서 적극 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

박 시장은 또 “지역기업의 데이터 활용역량 강화와 자생적 데이터 산업 생태계 조성으로 그린스마트 도시 부산을 만들어 나가겠다”고 말했다.

