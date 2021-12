중기부와 인터파크, 소상공인 명품관 '소담상회' 개장

[아시아경제 김종화 기자] 다양한 소상공인 우수제품을 매장에서 직접 체험하고, 온라인으로 구매해 집에서 받아볼 수 있는 민간 주도 소상공인 명품관 '소담상회 위드 인터파크'가 한남동 블루스퀘어에서 운영을 시작한다.

중소벤처기업부는 29일, 서울 용산구 한남동에서 민간 유통사 ㈜인터파크와 손잡고 소상공인의 디지털 전환을 지원하기 위한 '소담상회 위드(with) 인터파크'를 개장했다고 밝혔다.

소담상회는 소상공인 플래그십 스토어 사업의 브랜드 명칭으로, "소상공인 이야기(談)와 제품을 담은 공간"이라는 의미다. 민간유통사 주도로 소상공인 우수제품을 체험할 수 있는 오프라인 매장과 온라인 구매·결제 방식을 가진 온오프라인(O2O) 연계 소상공인 명품관이다.

인터파크와 함께하는 소담상회는 한남동 블루스퀘어 매장과 온라인 쇼핑몰 전용관으로 구성돼 있다.

국내 최초 인터넷 쇼핑몰 서비스를 개시한 ㈜인터파크는 그간 축적한 노하우를 바탕으로 매년 1만여 개 우수 소상공인 제품을 발굴해 교육, 컨설팅, 마케팅, 기획전과 라이브커머스 등 온라인 진출의 시작부터 입점까지 전 과정을 연계 지원할 계획이다.

특히, 소상공인 부담을 줄이고자 입점 업체에 착한 수수료를 적용하고, 블루스퀘어 옆 네모(NEMO)관을 전시·체험을 위한 팝업스토어로 꾸며 다양한 온오프라인 기획전과 연계, 소비자의 관심을 끌 예정이다.

박치형 중기부 소상공인정책관은 "디지털 전환의 중요성이 더욱 강조되는 현시점에 소상공인 온라인판로를 확대하기 위해 앞장서겠다"면서 "소담상회 개장이 코로나19로 지친 소상공인들 활기 회복의 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

