‘평가’하면 상주시 … 올해 정부·경북도 주요 평가서 41개 부문 수상

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 상주시가 올해 중앙 정부와 경상북도가 주관한 각종 시책 평가에서 상복을 탔다.

상주시는 올해 중앙부처 평가에서 15개, 경북도 평가에서 26개로 총 41개 부문에서 상을 거머쥐었다. 또 5400만원의 시상금과 1억7000만원의 사업비를 덤으로 획득했다.

중앙부처 평가에서 최우수 2개, 우수 5개, 장려 1개를 수상했고 도 단위 평가에서 대상 2개, 최우수 9개, 우수 12개, 장려 2개 등 표창을 받았다.

시는 중앙부처로부터 행정안전부 주관 제안 활성화 우수기관 선정, 국토교통부 주관 추계 도로 정비 우수기관 선정, 농림축산식품부 주관 귀농·귀촌 유치지원사업 우수기관 선정 등으로 수상의 영예를 안았다.

도 단위 평가에서 수상한 주요 표창으로는 시·군 축산업무 종합평가 대상, 농식품 수출정책 우수 시군평가 대상, 규제개혁 추진실적 평가 최우수상 등이다.

강영석 시장은 “중흥하는 미래상주 건설을 위한 본연의 임무에 최선을 다한 결과”라며 “새해에도 지역민의 행복과 지역 발전을 위해 노력해 주길 바란다”고 말했다.

