"시대의 울분과 아픔 느껴질 때마다 가슴 뭉클해져"

아티스트컴퍼니는 배우 정우성이 신흥무관학교 설립 100주년을 기념해 제작한 다큐멘터리에 내레이션으로 참여했다고 29일 전했다. 오는 30일 전파를 타는 YTN라디오 '서간도의 별들, 3500'이다. 일제강점기에 항일 독립군을 양성한 신흥무관학교와 무장투쟁 선봉에 섰던 독립군 3500여 명을 조명한다.

정우성은 "평소 민족문제연구소 연구와 활동을 지지하는 사람으로서 동참은 당연한 일이었다"면서도 "항일 무장투쟁사 역사의 굵은 줄기를 목소리로 온전히 전하기가 부담스럽고 버거웠다"고 소회를 밝혔다. 이어 "시대의 울분과 아픔, 그것을 온몸으로 받아내며 버티셨던 선조들의 심정이 느껴질 때마다 가슴이 뭉클해져 호흡을 조절하기 힘들었다"고 복기했다.

