현대엔지니어링, 우즈베키스탄서 세계 6번째 GTL 플랜트 준공

한화 총 3조1000억원 규모 ‘우즈베키스탄 GTL 플랜트’ 준공식 거행

우즈벡 대통령 직접 참석…GTL 플랜트에 대한 정부 차원 관심 돋보여

GTL 플랜트, 천연가스 가공해 디젤, 나프타 등 고부가가치 석유제품 생산

현대엔지니어링이 우즈베키스탄에서 총 26억2000만 달러(약 3조1000억원) 규모에 달하는 GTL(Gas-to-Liquid)플랜트를 준공했다.

현대엔지니어링은 지난 25일 샤브카트 미르지요예프 대통령, 압둘라 아리포프 총리, 알리셰르 술타노프 에너지장관 등 우즈베키스탄 정부 고위인사와 김창학 현대엔지니어링 대표가 참석한 가운데 ‘우즈베키스탄 GTL 플랜트’ 준공식을 진행했다고 29일 밝혔다.

GTL은 천연가스를 화학적으로 반응시켜 액체 상태의 석유 제품을 만들어내는 기술을 통칭한다. 천연가스의 단순 정제를 넘어 화학 반응을 통해 산업 전반에 활용되는 고부가가치의 석유 제품으로 변환시킨다는 점에서 고난도의 기술 역량이 필요한 공정이다.

GTL 공정을 통해 만들어진 연료는 일반 원유정제 제품과 달리 황, 방향족(BTX), 중금속과 같은 대기오염 유발 물질의 함량이 매우 낮은 클린 연료로 재탄생한다. 이산화탄소 배출량도 석탄과 비교하면 절반, 석유와 비교하면 70% 수준이다.

‘우즈베키스탄 GTL 플랜트’는 현대엔지니어링이 우즈베키스탄 국영석유가스회사 등이 참여한 SPC(특수목적법인)으로부터 수주했다. 전 세계에 지어진 GTL 플랜트 중 6번째로 총 규모만 26억2000만불(한화 약 3조1000억원)에 달한다. 우즈베키스탄 수도 타슈켄트(Tashkent)에서 남서쪽으로 약 400km 떨어진 카쉬카다르야 주(州)에 천연가스를 가공해 디젤, 케로젠, 나프타 등 고부가가치 석유제품들을 생산하는 대규모 석유화학플랜트를 건설하는 것이다.

한국수출입은행과 무역보험공사가 8억8000만불에 달하는 금융을 제공해 대한민국 ECA 자본과 현대엔지니어링의 플랜트 분야 기술력 및 수행능력이 시너지를 발휘한 대표 사례로 꼽힌다. 또 국산 기자재 조달 비중이 70%에 달해 국내 중소·중견기업의 중앙아시아 진출 및 외화가득률 향상에도 크게 기여한 것으로 평가받는다.

현대엔지니어링 관계자는 "이번 경험을 기반으로 GTL, 올레핀 생산시설 등 첨단 기술력을 요구하는 고부가가치 석유제품 생산 플랜트 수주에 박차를 가하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr