'팬데믹 2년' 앞두고 최대 고비…美·유럽 최대 확진자 쏟아졌다

[아시아경제 조슬기나 기자, 조현의 기자]팬데믹(세계적 대유행) 2년을 불과 며칠 앞두고 미국·영국·프랑스·이탈리아 등 각국에서 코로나19 신규 확진자가 사상 최대 규모로 쏟아지고 있다. 전염성이 강한 신종 변이 오미크론의 거센 확산세가 크리스마스 모임, 연말 연휴 등과 맞물린 여파다. 한국에서는 오미크론 신규 확진자가 처음으로 100명을 넘어섰다.

미 존스홉킨스대에 따르면 28일(현지시간) 기준 미국의 코로나19 신규 확진자는 51만2553명으로 집계됐다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 일일 기준으로 가장 많은 숫자다. 이전 기록은 1월8일의 29만4015명이었다. 보수적 집계인 7일간 하루 평균 확진자 수 역시 25만4496명으로 역대 최대치를 경신했다. 미국 내에서는 조만간 일일 확진자 수가 100만명대까지 치솟을 수 있다는 우려도 잇따른다.

오미크론 변이가 급속도로 확산 중인 유럽도 상황도 다르지 않다. 이날 영국(12만9471명), 프랑스(17만9807명), 이탈리아(7만8313명), 그리스(2만1657명) 등에서는 코로나19 발발 이후 가장 많은 신규 확진자가 발생했다. 특히 이들 국가는 불과 1주일도 채 안 돼 종전 최다 기록을 갈아 치워 최근 확산세에 대한 우려를 더 키웠다. 그리스의 경우 하루만에 확진자 수가 두 배로 늘었다.

이 같은 확산세는 신종 변이인 오미크론의 여파가 크다. 말 그대로 오미크론의 공습이 전 세계를 강타하고 있는 셈이다. 미 질병통제예방센터(CDC)가 이날 공개한 자료에 따르면 지난 25일 기준 7일간 확진자 중 오미크론 감염자가 차지한 비중은 58.6%였다. 또한 유럽 신규 확진자 5명 가운데 3명 이상은 오미크론 감염자인 것으로 파악된다.

이대로 라면 전 세계가 ‘혹독한’ 새해 첫 달을 맞이하게 될 것이라는 우려도 쏟아진다. 아시시 자 미국 브라운대 공중보건대학장은 "1월은 매우 매우 어려운 때가 될 것"이라고 내다봤다. 캐서린 스몰우드 세계보건기구(WHO) 유럽 코로나19 상황 매니저는 "의료 체계 외에도 광범위한 혼란을 야기할 수 있다"고 지적했다.

한편 중앙방역대책본부(방대본)는 29일 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 5409명 늘었다고 밝혔다. 3일 만에 5000명대다. 위중증 환자 수는 1151명으로 최대치를 경신했다. 오미크론 변이 감염자 109명이 추가로 확인돼 누적 감염자 수는 558명이 됐다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr조현의 기자 honey@asiae.co.kr