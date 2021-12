방탄소년단 'Dynamite', 日 오리콘 누적 재생수 5억회 돌파

그룹 방탄소년단이 디지털 싱글 'Dynamite'로 일본 오리콘 차트에서 누적 재생수 5억 회를 돌파하는 신기록을 달성했다.

29일 오리콘이 발표한 최신 차트(1월 3일)에 따르면, 방탄소년단이 지난해 8월 발표한 'Dynamite'는 '주간 스트리밍 랭킹'에서 주간 재생수 약 395만1000회를 기록하며 16위에 올랐다.

오리콘은 "'Dynamite'의 누적 재생수가 5억 회를 돌파했다. 2018년 '주간 스트리밍 랭킹'이 신설된 이래 누적 재생수 5억 회 돌파는 역대 두 번째이며, 남성 아티스트로는 방탄소년단이 최초"라고 전했다.

'Dynamite'는 '주간 스트리밍 랭킹'의 지난해 8월31일 자 차트에 신규 진입해 지난해 9월7일 자 차트에서 1위를 차지했고, 차트 진입 이후 이날 발표된 최신 차트까지 71주 연속 톱(TOP) 20에 이름을 올렸다.

한편, 방탄소년단은 오리콘이 지난 24일 발표한 '연간 랭킹 2021'에서 '아티스트별 세일즈' 부문 '토털 랭킹' 1위를 차지한 바 있다.

