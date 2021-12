[클릭 e종목]"이엔드디, 내년 소입경 전구체 매출 본격 반영"

IBK투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] IBK투자증권은 29일 이엔드디에 대해 2차전지 관련 소입경 전구체 매출이 내년부터 본격적으로 반영될 것이란 전망이 나온다.

고성능 전기차 출시와 전기차 보급률 확대에 따른 고성능 2차전지 시장 수요는 가파르게 증가하고 있다. 양극재는 2차전지 제작 원가의 40%를 차지하는 핵심 소재로 최근엔 니켈 함량을 높인 하이-니켈 개발에 글로벌 전기차 제작 기업들의 관심도 높아지고 있다.

이엔드디가 보유한 경쟁력은 내재화된 글로벌 수준의 촉매 기술이다. 국내 디젤 차량에 부착된 DPF 시스템은 회사가 제작했거나 혹은 회사의 촉매를 사용하는 제품이 대부분이다. 회사가 DPF 시스템 산업에서 높은 점유율을 확보할 수 있던 가장 큰 경쟁력은 글로벌 수준의 내재화된 촉매 기술 때문이다.

이건대 IBK투자증권 연구원은 “회사가 자체적으로 확보한 촉매 기술력을 통해 2차전지에 활용되는 소입경 전구체 개발에 성공해 현재는 생산시설 확충에 총력을 다하고 있다”며 “소입경 전구체는 기존 중국에서 수입해오는 대입경 전구체와 혼합해 사용할 경우 높은 에너지 밀도의 2차 전지를 제작 가능하게 해 시장 관심이 높다”고 설명했다.

회사는 최근 정정 공시를 통해 소입경 전구체 생산시설 설비투자 금액을 150억원에서 210억원으로 처음 계획 대비 40% 가량 증액했다. 이건대 연구원은 “시장 수요에 빠르게 대응하기 위한 최선의 방안으로 생산시설 투자가 완료되는 내년 1분기 이후부터 시설 안정화 단계를 거쳐 내년 3분기부터 본격적인 소입경 전구체 매출이 반영될 것”이라고 말했다.

