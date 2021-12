"그냥 김건희 싫다 해라" 누리꾼에… 손혜원이 직접 단 댓글

[아시아경제 나예은 기자] 손혜원 전 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선후보 배우자 김건희 씨의 대국민 사과 태도를 거듭 지적하자 한 누리꾼이 일침을 가했다.

손 전 의원은 27일 자신의 페이스북에 김씨의 대국민 사과 기자회견 장면이 담긴 사진 한 장과 함께 "여러분은 어떻게 생각하느냐"는 글을 올렸다.

그는 해당 사진 속 김씨의 모습에 대해 "사과하러 나오자마자 이 '배시시' 표정"이라며 "어이없던데 제가 틀린 말 했느냐"고 물었다. 이어 "그 자리에 이 표정이 적절했는지, 사과의 진정성이 전달됐는지"라고 덧붙였다.

손 전 의원은 전날(26일)에도 김씨의 사진을 공유한 뒤 "한껏 홍조 올린 화장에 순간순간 배시시 미소를 흘리는 이 태도가 사과의 모습이냐"고 지적했다.

손 전 의원의 지적에 한 누리꾼은 "동영상을 캡처해서 30분의 1초의 이미지로 대상을 판단하거나 판단케 하는 것은 손 의원님 답지 않다"며 "선택에 있어서 자의성을 드러내는 것이다. 그냥 솔직히 난 김건희가 밉고 싫다고 하라"고 댓글을 남겼다.

그러자 손 전 의원은 직접 "그 짧은 시간에 이렇게 웃는 표정이 여러 번 지나갔다. 다들 보셨을 텐데"라고 직접 답글을 달았다.

한편 손 전 의원 지난 8일에도 김씨의 외모에 대한 글을 올려 한차례 논란이 됐다. 그는 지난 8일 김씨의 과거와 최근 사진을 올려놓고 "얼굴이 변했다는 것은 이미 알고 있었지만 자세히 보니 눈동자가 엄청 커져 있다"고 썼다.

해당 게시글에는 진혜원 안산지청 부부장검사가 "입술 산 모습이 뚜렷하고 아랫입술이 뒤집어져 있다"며 "아래턱이 앞으로 살짝 나와 있어서 여성적 매력과 자존감을 살려주는 성형수술로 외모를 가꾼 좋은 사례라고 생각한다"고 댓글을 달았다.

논란이 일자 지난 13일 손 전 의원은 재차 김씨의 사진을 공유하며 "그저 커진 눈동자가 신기했을 뿐"이라고 글을 남겼다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr