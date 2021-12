[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시가 고문변호사를 2명 추가 위촉해 모두 5명으로 강화했다.

장세용 구미시장은 “복잡하고 다양해지는 시정 상황에 풍부한 법률지식을 바탕으로 신속하고 정확한 법률자문과 발 빠르게 소송에 대응하기 위해 변호사 고문팀을 보강했다”고 말했다.

이날 위촉된 변호사들은 2022년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 2년 동안 활동하게 된다.

