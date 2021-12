코로나19 너무해 … 경남 고성서도 해맞이 못한다

남산공원·좌이산·동해면 해맞이 공원 전면 폐쇄

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 코로나19 재확산과 오미크론 변이 바이러스 창궐로 전국 곳곳의 해맞이 행사가 연달아 취소되고 있다.

경남 고성군도 2022년 새해 해맞이 행사를 전면 취소한다고 밝혔다.

새해 첫 새벽에 떠오르는 해를 보며 희망을 품고 평안한 한 해를 기원하는 행사인 만큼 해맞이 명소에 많은 관광객이 몰려 바이러스 확산 우려가 있다는 판단에서 나온 조치다.

매년 1월 1일 해맞이 행사가 열리던 고성읍 남산공원, 하일면 좌이산, 동해면 해맞이 공원은 오는 31일부터 내년 1월 1일까지 이틀간 장소가 폐쇄되고 출입이 통제된다.

군은 주요 해맞이 장소 인근에 행사 취소와 출입 자제를 안내하는 현수막을 달고 동해면 해맞이 공원, 남산공원 팔각정 주변, 좌이산 입구에 차단선을 설치할 예정이다.

군 관계자는 “현재 코로나19 방역상황이 엄중하고 불특정 다수가 모이는 장소의 방역관리가 어려워 이 같은 결정을 하게 됐다”며 “모든 군민의 적극적인 협조를 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr