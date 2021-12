여성 정책 기반될 '제1회 창원시 여성통계' 공표

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 28일 '제1회 창원시 여성 통계' 결과를 공표했다.

여성 통계는 시가 여성친화도시(2단계)로 지정됨에 따라 여성들의 삶을 분야별로 분석해, 양성평등 실현을 위한 정책 수립 기초자료로 활용하고자 개발됐다.

통계는 창원 내 거주 여성을 대상으로 중앙부처와 공공기관 등에서 보유 중인 행정자료를 수집해 작성됐다.

주요 내용은 인구, 가구·가족, 주거·복지, 경제참여, 사회참여, 건강, 안전, 지역생활만족도까지 총 8개 분야 85개 항목이다.

보고서에 따르면 2020년 12월 말 창원시 여성인구는 51만1460명으로 전체 인구의 49.3%를 차지하고 있으며, 여성인구 비율이 가장 높은 지역은 마산합포구(50.3%)로 나타났다.

최근 3년간 타 시군 전입·전출 여성인구는 '20~29세'가 가장 많으며 각각 1만7024명, 2만4302명이다. 전입 사유는 '가족'(36.7%), 전출 사유는 '직업'(36.3%)이 가장 많은 것으로 조사됐다.

가구주가 여성인 가구는 28.6%이며, 그 중 '1인 가구'가 49.4%로 가장 많다. 이는 남성 가구주의 경우 '세대구성가구'가 78.1% 가장 많은 것과 대조된다.

창원시 여성 고교졸업자의 대학 진학률은 86.2%로 남성 고교졸업자(76.9%) 대비 9.3%P 높으며, 여성 교장은 170명으로 전체(322명) 대비 52.8%를 차지하는 것으로 나타났다.

여성의 주요 만성질환 진료 인원은 '고혈압' 5만6552명이 가장 많으며, '정신 및 행동장애' 3만7242명, '신경계 질환' 3만5528명, '당뇨병' 2만5644명) 순으로 집계됐다.

전체적인 통계 결과는 창원시 통계빅데이터포털에서 확인할 수 있으며, 향후 국가통계포털(KOSIS)을 통해서도 제공될 예정이다.

박주호 정보통신담당관은 "여성 통계가 양성평등 도시 창원 조성을 위한 정책 수립 기초자료로 잘 활용되길 바라며, 정책에 필요한 지역 통계 인프라를 지속해서 확충해 나갈 계획이다"라고 말했다.

