오아시스마켓, HMR 전용관 '맛집그대로' 인기

새벽배송업체 오아시스마켓이 지난달 오픈한 가정간편식(HMR) 전용관 '맛집그대로'가 인기다. 지방 맛집 음식도 새벽배송으로 간편하게 구매해 당일 먹을 수 있어 신선식품과 함께 새 성장동력으로 떠오르고 있다.

◆약 50개 맛집 120여개 상품

29일 오아시스마켓 관계자는 "약 50개 맛집의 120여개 상품을 그대로 옮겨와 판매하고 있다"며 "추천 맛집, 한식, 중식, 양식, 일식, 디저트, 커피·음료, 샐러드 등 8가지 카테고리가 고루 인기인데 전문점 수준의 맛과 품질을 인정받아 매출이 늘고 있다"고 말했다.

레스토랑간편식(RMR)은 HMR 시장 내에서도 부각되고 있다. 재택근무와 온라인 등교가 일상화하며 내식이 증가하자 간편하게 식사를 때우는 것에서 식탁을 보다 풍성하게 꾸며주고 외식을 하지 못하는 아쉬움도 달래줄 수 있는 먹을거리에 대한 요구가 증가한 것이다. 유명 레스토랑들이 HMR 시장에 뛰어들며 시장 성장 속도는 더 빨라졌다. 농수산식품유통공사(aT)는 지난해 4조3000억원 수준이던 국내 HMR 시장 규모가 내년 5조원을 돌파할 것으로 전망했다.

◆착한 성분 간편식

기존 HMR가 간편함에 방점을 뒀다면 RMR는 외식 메뉴와 동일한 맛을 구현하고 실제 레스토랑을 이용하는 듯한 느낌을 주는 것이 더 중요하다. 오아시스마켓 관계자는 "집에서 조리해도 같은 맛을 낼 수 있고 각 맛집만의 분위기를 담은 상품을 선별하는 데 집중했다"고 설명했다.

오아시스마켓은 기존 친환경·유기농상품의 기조를 HMR 상품에도 적용한다는 방침이다. 2021 식품소비행태조사에 따르면 HMR 구매에서 소비자가 가장 우려하는 부분 중 하나가 '첨가물'인 것으로 조사됐다. 오아시스마켓 관계자는 "맛집그대로의 경우 엄격한 입점 기준을 지키고 착한 성분을 강점으로 한 HMR 상품을 선보이기 위해 다양한 맛집들과 협업해 연구개발(R&D)을 하고 있다"고 말했다.

한편 오아시스마켓은 지난해 4월 '오아시스반찬'을 선보이며 간편식 시장에 발을 들였다. '오아시스반찬'은 친환경·유기농 식재료를 활용해 오아시스마켓이 직접 제조한 상품이다. 현재 평균 하루 매출액이 2500만원을 웃돌고 있다.

