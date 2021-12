이재명 "장남, 전과목 1등급…공부는 정말 잘했다" '입시비리' 의혹 부인

"국민의힘, 허위사실로 공격…국민 판단 흐리는 중대범죄 행위"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 장남의 입시비리 의혹을 부인했다. 앞서 국민의힘은 이 후보 장남의 고려대 부정 입학 의혹을 제기한 바 있다.

이 후보는 27일 KBS '더 라이브'에 출연해 장남의 입시비리 의혹을 언급하며 "공부는 정말 잘했다"고 말했다.

이 후보는 이어 "제 아들은 전과목 1등급이었다고 한다. (입시는) 일반전형이었고, 3개 분야 1등급이 조건이었다"면서 "고등학교에 가서 확인해보면 알 일이고, 고려대에 물어봐도 된다. 입시요강만 봐도 금방 알 수 있는 걸 전혀 확인 안 해보고 (국민의힘이) 허위사실로 공격했다"고 지적했다. 그러면서 "이건 국민의 판단을 흐리는 중대범죄 행위"라고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 의원 67명은 27일 국회 소통관에서 성명을 내고 이 후보 장남의 고려대 입학 과정에 대한 의혹을 제기했다. 성명을 발표한 정경희 의원은 "삼수생인데다 알려진 해외 체류 경력이 없는 (장남) 이씨가 탁월한 외국어 능력을 바탕으로 선발하는 수시 특별전형에 50대 1에 가까운 치열한 경쟁률을 뚫고 경영학과에 진학했다는 것이 상식적으로 수긍하기 어렵다"고 주장했다.

이에 민주당 측은 허위사실이라며 반박했다. 권혁기 민주당 선대위 공보부단장은 이날 브리핑을 통해 "이 후보의 장남은 삼수가 아닌 재수로 고려대 경역학과에 입학했다. 국민의힘이 허위로 주장한 것처럼 수시 특별전형이 아니라 수시 일반전형으로 입학했다"고 밝혔다.

이어 그는 "수시 일반전형은 논술과 학생부 전형으로 입학하는데 수능 커트라인을 통과한 후에 응시자격이 부여된다"면서 "특별전형이 아니라 시험을 보고 고려대 경영학과에 입학한 것"이라고 설명했다.

권 부단장은 "국민의힘이 검증도 없이 유튜브 방송 내용과 유사한 허위사실을 유포했다"며 "윤석열 후보의 지지율 하락 등을 네거티브로 덮으려는 술수인 듯하다"고 목소리를 높였다.

끝으로 권 부단장은 "(국민의힘 의원들이) 오늘 발표한 성명은 명백한 허위사실이며 모두 책임져야 할 것"이라며 "당장 성명을 취소하고 사과하라"고 촉구했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr