"최대 41만원 혜택" 파크 하얏트 서울, 스위트 얼리버드 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 파크 하얏트 서울은 최대 41만원 혜택을 담은 '윈터 앳 더 파크-스위트 얼리버드' 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

투숙일 기준 3일 전 해당 프로모션으로 스위트 객실을 예약하는 고객에게 윈터 앳 더 파크 패키지 요금에서 8만원을 할인해 준다. 예약 기간은 12월29일부터다. 투숙은 내년 1월1일부터 2월28일까지다.

스위트 객실에서의 1박, 25만원 상당의 프라이빗 고메 디너 세트, 수영장 및 피트니스 스튜디오 이용 등 혜택을 담았다. 공식 홈페이지 예약고객을 위한 선물도 준비했다. 하얏트 공식 웹사이트나 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 예약하는 고객에게는 8만원 상당의 이솝(Aesop) 정품 핸드워시와 핸드밤을 제공한다.

프라이빗 고메 디너 세트는 호텔 셰프의 손에서 탄생한 채끝등심, 구운 랍스터, 양갈비 등을 담은 육류&해산물 플래터를 메인으로 샐러드, 치즈를 곁들인 감자튀김, 대표 케이크와 레드와인 한 병을 포함한다. 호텔 측은 "객실 안에서도 마치 레스토랑에서 코스 요리를 맛보는 것과 같이 즐길 수 있다"고 설명했다.

