문체부, ‘2022 청년 책의 해’ 홍보물 디자인 공모

문화체육관광부는 ‘2022년 청년 책의 해’를 맞이해 ‘2022년 청년 책의 해 추진단’과 함께 28일부터 다음달 24일까지 ‘2022년 청년 책의 해 홍보디자인 공모전’을 개최한다.

응모 분야는 ▲표어(슬로건) ▲상징(엠블럼) ▲포스터 등 세 개 분야이다. 대한민국 국민이면 누구나 나이에 관계없이 참여할 수 있다. 응모 대상은 ‘청년 책의 해’를 맞이해 청년에게 ‘책’이 주는 의미와 가치를 창의적인 아이디어와 상상력으로 표현한 작품이다. 접수는 전자우편으로 하면 된다.

시상 규모는 분야별로 대상 한 편, 우수상 세 편, 장려상 다섯 편 등 총 27편이며, 상금은 총 1800만원이다. 당선작은 내년 2월 초에 발표할 예정이며, ‘2022년 청년 책의 해’ 공식 홍보디자인으로 채택될 수 있다. 이번 공모전과 관련한 자세한 내용은 공모전 누리집 또는 ‘2022년 청년 책의 해’ 추진단 사무국을 통해 확인할 수 있다.

문체부 정책 담당자는 “청년은 책 문화 산업의 생산자이자 수요자로서 미래 책 문화를 견인할 주역이므로 내년에 ‘책의 해’를 통해 자신과 타인, 사회를 이해하고 소통할 수 있는 기본 소양과 미래 사회를 이끌어 갈 창의적이고 문화적인 역량을 키워나가길 바란다”며 “특히 이번 공모전에 청년들이 많이 참가해 열정을 마음껏 발휘해 주길 기대한다”고 밝혔다.

