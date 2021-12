요기요 "올해 크리스마스, 배달앱으로 홈파티…주문 80% 늘었다"

2019년과 올해 12월 24~25일 주문 데이터 분석

카페·디저트 325% 증가…포장 서비스도 늘어

[아시아경제 김보경 기자] 사회적 거리두기 강화로 올해 크리스마스도 배달 음식과 함께 집에서 안전하게 홈파티를 즐긴 사람들이 많았던 것으로 나타났다.

28일 배달 애플리케이션 '요기요'가 2019년과 올해 12월 24~25일 이틀간 주문 데이터를 분석한 결과, 올해 주문량이 2019년 대비 80% 늘어난 것으로 나타났다.

이번 크리스마스에는 '카페/디저트'와 '편의점/마트' 카테고리 주문 수의 성장이 눈에 띈다. 2019년에 비해 올해 카페/디저트 주문 수 성장률은 325%로 대폭 증가했다. 배달앱을 통해 치킨, 피자 등 대표 배달 음식뿐 아니라 메인 요리부터 디저트, 간식 등까지 다양하게 소비하는 트렌드가 반영된 것으로 분석됐다.

케이크를 구매하는 비중도 2019년과 비교해 3배 이상 크게 늘었다. 요기요는 올해 앱 첫 화면에 '사전예약' 카테고리를 신설해 미리 원하는 케이크를 주문할 수 있도록 했다.

포장 서비스를 이용한 고객들도 크게 늘었다. 올해 포장 서비스 이용 고객들은 지난해 같은 기간 대비 40배 증가했다. 이는 연휴기간 배달 수요 폭주로 오랜 시간 기다리는 대신 원하는 시간에 음식을 받는 것은 물론 배달비 부담까지 줄일 수 있는 장점 때문인 것으로 풀이된다.

이외에도 크리스마스 시즌 탄산 음료 주문이 상위 5위 메뉴 안에 들며 꾸준히 배달 음식과 함께 즐기는 비중이 높았던 것으로 나타났다. 탄산 음료는 메인 메뉴는 아니지만, 배달 음식과 함께 즐기는 대표 음료로 애음되고 있다.

김현득 요기요 데이터실장은 "코로나 장기화로 안전하게 홈파티를 즐기는 사람들이 많아지면서 파티 음식은 물론 케이크 사전예약까지 다양하게 배달앱을 찾는 이들이 올해도 크게 늘었다"며 "다양한 고객들의 니즈를 만족시킬 수 있는 서비스로 변화하는 배달앱 홈파티 문화는 더욱 확산될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

