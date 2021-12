SK렌터카, 하루 5만원 제주도 차박 상품 출시

[아시아경제 이창환 기자] SK렌터카는 차량에서 숙박과 캠핑까지 가능하게 만든 기아 ‘셀토스’를 제주도 차박 전용 단기렌털 상품으로 선보인다고 28일 밝혔다.

SK렌터카가 제주에 도입한 셀토스는 자동차 특장 전문회사가 차박과 미니 캠핑에 최적화한 캠핑용 소형차 ‘미니캠퍼’의 컨셉으로 개조한 차량이다.

하이루프를 적용해 외부 전고는 카니발과 비슷하고 내부는 골프백을 세워둘 수 있는 수준이다. 또 내부 평탄화 작업으로 신장 180cm 성인 2명이 편히 누울 수 있으며, 220V 인버터가 있어 노트북과 스마트폰 충전기, 커피 포트 등 전자 제품을 사용을 위한 편의성도 갖췄다.

차박 전용 차량 셀토스의 하루 이용 요금은 SK렌터카 회원 기준 약 5만원대다.

더불어 SK렌터카는 제휴사를 통해 침구세트, 식기세트, 테이블 등 차박 용품 대여 시 약 30% 할인도 제공한다고 설명했다. 예약한 용품을 차량 내부에 미리 비치해 이용객의 편의성과 만족도를 높일 계획이라고 덧붙였다.

SK렌터카 관계자는 “제주에서 합리적인 비용으로 이색 여행을 경험하길 원하는 트렌드에 맞춰 차박 상품을 출시하게 됐다”며 “향후 전기차를 포함한 다양한 차량을 도입해 고객 니즈에 부합하는 상품과 서비스를 지속 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

