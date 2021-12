정세균, 이재명 후원회장 맡는다

[아시아경제 전진영 기자] 정세균 전 국무총리가 이재명 더불어민주당 대선 후보의 후원회장을 맡는다.

권혁기 민주당 선대위 공보부단장은 28일 오전 브리핑을 통해 “정 전 총리가 이 후보 후원회 회장을 맡았다”며 “정 전 총리의 선대위 동참은 선대위가 원팀을 넘어 드림팀으로 완성됐다는 상징”이라고 전했다.

권 부단장은 “정 전 총리는 국민 통합의 철학으로 각계각층의 지지가 두텁고, 안정감과 합리성으로 한국 정치의 선진성을 높였다는 평을 받는 정치인”이라며 “이 후보는 정 전 총리와 함께 투명하고 깨끗한 정치자금 모금과 운영으로 이번 대선을 ‘클린 선거’로 치른다는 의지를 강조했다”고 설명했다.

이어 “이 후보는 직접 정 전 총리에게 후원회장을 맡아달라고 요청했고, 정 전 총리는 이를 흔쾌히 수락했다”며 “어제 김영진 사무총장이 정 전 총리를 찾아뵙고 후원회 사무업무와 준비 과정에 대해 브리핑을 했다”고 말했다.

이에 따라 정 전 총리는 선대위 상임고문과 후원회장 업무를 함께 수행하게 된다.

정 전 총리는 대선 후보 경선 과정에서 이 후보와 경쟁한 바 있다. 이 후보는 지난 3일 전북 전주에서 정 전 총리를 만나 지지를 호소하기도 했다.

