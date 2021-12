CJ프레시웨이, ESG 위원회 발족…“푸드 비즈니스 파트너로서 동반성장 실천”

[아시아경제 이승진 기자] CJ그룹의 식자재 유통 및 단체급식 전문기업 CJ프레시웨이는 지난 22일 이사회에서 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회 발족을 의결했다고 28일 밝혔다. 이사회 산하의 ESG 위원회는 주요 ESG 안건을 심의·의결하는 최고 의사결정기구다.

위원회는 정성필 대표이사와 사외이사 3인 등 총 4명으로 구성됐다. 위원회 구성원들은 ESG 경영의 필요성에 동감하고 핵심사업 중심으로 ESG 활동을 확대해나가는 데 의견을 모았다. CJ프레시웨이는 위원회 외에도 경영진 중심의 ESG 협의체, 실무진 중심의 ESG 실무협의체 등을 결성해 체계적인 ESG 경영을 전개할 계획이다.

새로운 ESG 전략 체계도 발표했다. CJ프레시웨이의 ESG 전략은 건강한 사회와 안전한 환경을 위해 지속가능한 가치를 창출하고 긍정적인 영향력을 발휘할 것을 지향한다. 이에 따른 ESG 핵심가치는 사업 연관성을 고려해 ▲건강한 식문화 ▲지속가능한 유통으로 정했다. 이를 실현하기 위한 목표는 ▲친환경 경영 확대 ▲사회적 리더쉽 확보 ▲미래 성장동력 확보다.

CJ프레시웨이의 ESG전략은 새 비전인 ‘푸드 비즈니스 파트너’와 일맥상통한다. CJ프레시웨이는 대체육, 비건 등 친환경 식재료 활용한 메뉴 개발, 점포 환경 및 안전관리 노하우 제공, 물류 시스템 최적화 등을 추진하고, ‘푸드 비즈니스 파트너’로서 고객사와 지속가능한 동반성장 체계를 구축한다는 방침이다.

CJ프레시웨이는 내년을 ESG 실행기반 조성의 원년으로 삼고, 조직별 ESG 전략 과제를 발굴해 2030년까지 전 사업영역에 걸쳐 ESG를 내재화할 예정이다.

정성필 CJ프레시웨이 대표이사는 “ESG 위원회 발족을 계기로 구성원 모두가 ESG의 필요성을 인식하고, 이를 주도적으로 실천할 수 있는 환경을 마련할 것”이라며 “내부 구성원뿐만 아니라 협력사, 고객사까지 ESG 경영 생태계를 확장해 지속가능한 성장을 돕는 푸드 비즈니스 파트너로 거듭나겠다”고 말했다.

