[골프토픽] ‘넘버 2’ 모리카와 "샷 한 번에 175만원"…"총수입은 278억원"

세계랭킹 2위 콜린 모리카와(미국)가 프로 전향 후 샷을 한 번 할 때마다 벌어들인 수입이다. 영국 데일리메일은 27일(한국시간) 모리카와의 수입에 대해 분석 기사에서 "모리카와의 통산 수입은 2344만7798달러(278억4000만원)"라면서 "대회 한 번 출전할 때마다 40만 달러(4억7500만원)를 번 셈"이라고 계산했다. 라운드 당으로 따지면 10만300달러(1억2000만원)다.

샷을 두 번 하면 웬만한 직장인 월급인 350만원이 쌓이는 결과다. 올해 24세인 모리카와는 2019년 미국프로골프(PGA)투어에 데뷔한 이후 2020년 PGA챔피언십, 2021년 디오픈 등 메이저 2승 포함해 통산 5승을 수확했다. 2020/2021시즌 PGA투어에서 705만9908달러를 벌어 상금 4위다. DP월드투어(옛 유러피언투어)에서는 통산 4승으로 871만9435유로의 수입을 올렸다.

모리카와는 키 175㎝로 큰 편이 아니다. 평균 드라이브 샷 비거리도 295.2야드(112위)다. 최근 추세인 ‘파워 골프’와 거리가 먼 선수다. 그러나 장기인 ‘송곳 아이언 샷’이 강점이다. 그린적중률 70.8%(5위)다. 여기에 지능적인 코스 공략을 통해 세계 정상급 선수로 올라섰다. 올해 DP월드투어에서 대상인 레이스 투 두바이 1위다. 미국 선수가 이 부문 정상에 오른 것은 모리카와가 최초다.

