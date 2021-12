이준석, 당내 '대표 사퇴' 거론되자 "도움 안 된다는 것 모든 구성원 알아"

"초선의원, 당 절반이 넘어…스펙트럼 다양할 뿐 주류 의견있지는 않아"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이준석 국민의힘 대표가 초선 의원총회에서 자신의 사퇴가 거론된 것과 관련해 "그런 게 도움이 안 된다는 건 당에 있는 모든 구성원들이 알고 있을 것"이라고 말했다.

이 대표는 27일 저녁 MBC라디오 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연해 "(사퇴는) 초선의원들 중에서도 일부 굉장히 성급하신 분들이 하신 말씀으로 알고 있다"며 이같이 밝혔다.

이 대표는 "우리 초선의원들이 당의 절반이 넘기 때문에 굉장히 스펙트럼이 다양하다"며 "그 안에 보면 정책적으로 이념적으로 스펙트럼 다양하고 이런 사안을 겪었을 때 스펙트럼 다양한 것이지 어떤 주류적 의견이 있다고 듣진 않았다"고 밝혔다.

'누구도 제3자적인 논평가나 평론가가 돼선 곤란하다'는 윤석열 국민의힘 대선 후보의 발언에 대해서 이 대표는 "후보가 다른 사람 하나를 통해 저를 지칭하는 것이 아니었다는 취지로 이야기했다"며 "오해할 상황이 아닌 것 같다"고 말했다.

윤 후보 배우자 김건희씨의 공개 사과에 대해서 이 대표는 "후보 배우자의 기자회견이 100% 만족스러운 분들은 많지 않았겠지만 반대로 지금까지 후보자 배우자에 대해서 특히 인신공격성 이미지가 덧씌워진 것들은 일정부분 해소된 측면도 있을 것"이라며 "이 건에 대해 국민들께서 불만족스러워하는 부분이 있겠지만 후보자와 배우자가 둘다 사과를 한 격이 된다. 국민들이 판단하리라 본다"고 했다.

김씨의 향후 공개활동에 대해서는 "후보자와 후보 배우자가 심적으로 준비된 시점에 가능하다"고 덧붙였다.

