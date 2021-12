文 "6G 연구 어떻게"…이재용 "내부적으로 대비했다"

[아시아경제 오현길 기자] 문재인 대통령과 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 10,783,368 전일가 80,500 2021.12.27 15:30 장마감 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! 또 한 번의 역사기록"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 부회장은 27일 6G 시대 대비를 비롯한 기업 현안에 대한 대화를 나눴다.

문 대통령은 이날 청와대에서 6대 기업 총수들과 90분간 오찬을 하면서 경제 활성화 대책과 백신개발 등을 주제로 대화를 나눴다.

이 자리에서 문 대통령은 '6G관련 연구가 어떻게 진행되고 있느냐'고 질문하자 구현모 KT 대표가 5G에서 6G로 이어지는 통신 장비에 대해 상세히 설명했고, 이에 이 부회장이 삼성의 준비 상황을 설명한 것이라고 박경미 청와대 대변인은 브리핑에서 전했다.

이에 이 부회장은 "통신과 백신은 비슷한 점이 있다. 선제적으로 투자해야 아쉬울 때 유용하게 사용할 수 있다"며 "6G(차세대 이동통신)에도 내부적으로 대비하고 있다"고 말했다.

또 이 부회장은 "오늘 회의 주제인 청년 일자리도 불확실성이 크지만, 산업에서 백신과 반도체 역시 불확실성이 큰 분야"라며 "새로운 기술이 계속 등장하고 있다. 이를 따라가기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

이 부회장은 그러면서 "우리나라는 저출생으로 신생아가 40만 명 이하이고, 중국은 대졸자가 500만이 넘는 상황"이라며 "미국과 중국이 탐내는 좋은 인재를 키우는 것이 가장 중요하다. 인력 양성의 중요성이 결국 청년희망온의 취지와도 맞닿아 있다"고 강조했다.

한편 문재인 대통령과 이재용 삼성전자 부회장이 27일 청와대 오찬 간담회에서 만났지만, 관심을 모았던 특별사면에 대한 얘기는 나오지 않았다.

