[아시아경제 최동현 기자] 마카오에서 코로나19 변이 오미크론 환자가 발생했다.

27일 중국 관영 신화통신은 마카오에서 오미크론 첫 확진자가 발생했다고 보도했다. 마카오 당국에 따르면 이 환자는 지난 23일 미국에서 출발해 싱가포르를 거쳐 25일 귀국한 23세 남성이다.

이 남성은 마카오 공항에 도착한 직후 검사에서 코로나19 확진 판정을 받았다. 이후 기침과 가래 증상을 보였고 유전자 염기서열 분석 결과 오미크론 감염으로 확인됐다.

