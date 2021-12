서울 지역 아침 기온이 영하 13도를 기록하는 등 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효된 27일 서울 서대문구 홍제천 인공폭포가 얼어 있다./김현민 기자 kimhyun81@

