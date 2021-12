부산의 한 공장서 변압기 폭발로 옆 건물까지 연쇄 화염 … 소방차 66대, 소방헬기 동원 진화

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 남구 감만동의 한 공장에서 원인을 알 수 없는 변압기 폭발 사고로 큰 화재가 발생해 옆 공장으로 옮겨붙었다.

27일 경찰과 소방에 따르면 이날 오후 1시 54분께 회사 내 변압기가 폭발해 공장 전체가 거대한 화염에 휩싸였다. 소방차 66대와 소방 헬기가 긴급 출동해 진화작업을 벌였다.

화재 여파로 감만동 일대와 감만파출소가 정전됐다. 경찰은 화재 현장 주변을 통제하고 주민 12명을 대피시켰다.

출동한 소방대원은 화재 발생 1시간여 만에 큰 불을 껐고, 현재 잔불 등 마무리 진화작업을 벌이고 있다.

경찰과 소방 당국은 인명피해는 확인되지 않았다며 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이라고 밝혔다.

한편 신고를 받고 출동 중이던 남부경찰서의 한 교통순찰차는 이 화재와 상관없이 브레이크가 작동을 멈추고 차량 본넷에서 불길이 솟아 고장난 것으로 알려졌다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr