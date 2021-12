국제중등과학올림피아드 한국 5위…전원 입상·실험 분야 첫 수상

[아시아경제 김봉수 기자]한국 중학생들이 국제 과학 경진 대회에서 참가자 전원 메달 획득, 실험 분야 첫 수상 등 좋은 성적을 거둬 국가 순위 5위를 달성했다.

한국과학창의재단은 2021년 제18회 국제중등과학올림피아드(IJSO)에서 우리나라 대표단 학생들이 금메달 3개와 은메달 3개를 수상하며 국가 종합 5위를 기록했다고 27일 밝혔다.

이달 12일부터 21일까지 총 10일 간 온라인으로 개최된 이번 대회에는 주최국인 아랍에미리트를 포함, 총 59개국의 학생 360명이 참여했다. 우리나라는 김정환(양정중 3), 임재민(인천청라중 2), 함우주(상명중 3)가 금메달, 백재현(목암중 3), 이민아(소선여자중 3), 조재원(목일중 3)이 은메달을 수상하게 되어 참가 학생 6명 모두 메달을 땄다.

특히 실험부문에서는 김정환(양정중 3), 이민아(소선여자중 3), 임재민(인천청라중 2) 등 3인의 팀이 은메달을 수상해 한국의 이 부문 첫 메달을 획득했다. IJSO는 재 세계 유일의 중학생 대상 자연과학분야 경시대회로, 과학 전 분야를 아우른다. 참가 자격은 만 15세 이하 중학생으로, 국가별로 6명 이하가 참가한다.

