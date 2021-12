국정원, 미화 50달러 위폐 추적

[아시아경제 유인호 기자] 국가정보원이 최근 미화 50달러 위폐에 대한 유통 경로와 배후조직 추적에 나섰다.

국정원은 27일 배포한 자료에서 “국내에서는 50달러 위폐가 발견되지 않았지만, 아시아권에서 이 위폐가 꾸준히 유통되고 있다”며 “국내 피해 방지를 위해 선제적으로 위폐 정보를 공개한다”고 밝혔다.

해당 위폐는 도안·인쇄방식·특수잉크 등의 특성이 진폐와 거의 동일해 ‘슈퍼노트 급’으로 평가받고 있다.

테두리 문양과 인물·그림·금액 등의 촉감이 진폐처럼 오돌토돌하고, 일련번호 구성 문자에서도 진폐의 특징인 ‘잉크 뭉침’이 식별된다. 자외선램프에 비췄을 때 나타나는 숨은 띠와 미세문자 등도 진폐와 동일하다.

국정원은 이 같은 위폐 특징과 식별 요령이 담긴 영상을 한국은행·관세청 등 유관기관에 전달할 계획이다.

100달러 고액권은 각 기관에서 위폐 여부를 꼼꼼히 살펴보지만 50달러는 상대적으로 의심이 적다는 점과 위폐 제작 수익성이 좋다는 점을 노리고 50달러 슈퍼 노트급 위폐를 제작한 것으로 국정원은 보고 있다.

국정원은 위폐 피해를 막기 위해선 환전 시 인터넷 커뮤니티를 통한 개인 간 환전이 아니라 정식 은행을 이용하고, 되도록 신용카드를 사용하며, 위폐로 인한 법적 다툼 시 중요한 근거 자료가 되는 환전 내역서는 보관하라고 조언했다.

